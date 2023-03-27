Stefan Kuntz'dan Hırvatistan uyarısı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, Hırvatistan'ı beklemeye başladı. Ay-yıldızlılar, salşı günü Bursa'da oynayacağı mücadeleden zaferle ayrılarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ermenistan'a karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan millilerin, son dakika golüyle Galler'e puan kaybeden Hırvatlar'ı devirmesi için daha iyi oynaması gerekiyor.



Alınan galibiyetten mutlu olan Teknik Direktör Stefan Kuntz da oyunun önemine dikkat çekti. Hırvatistan sınavının daha zor olacağını belirten Alman hoca, "Ermenistan maçından daha iyi oynamalıyız. Etkili ayakları var, cezayı keserler. Rehavete kapılmayın" dedi. Hırvatistan'la daha önce 10 kez karşılaşan ay-yıldızlılar, 1 kez kazandı. 6 maç berabere biterken, 3 karşılaşmayı Hırvatistan aldı.



Taktik değişiyor



Teknik Direktör Stefan Kuntz, Ermenistan karşısına çıktığı üçlü savunma düzenini ikinci yarıda dörtlüye çevirmişti. Alman hoca, Hırvatistan maçında da üçlü savunmayı tercih etmeyecek. İkinci yarıdaki oyundan memnun olan Kuntz, 4-3-3 dizilişiyle oynamayı düşünüyor. Savunmada Merih-Çağlar ikilisine şans vermeyi planlayan Kuntz, orta alanda Salih-Orkun-Hakan üçlüsünü oynatacak. Hücum hattında ise Kerem, Cengiz ve Enes yer alacak. Beklerde yine Ferdi ve Onur olacak.



Mert Günok'tan nefis performans



663 gün sonra Ermenistan karşısında ay-yıldızlı formayı giyen Mert Günok, performansıyla beğeni topladı. Kalesinde bir gol gören tecrübeli eldiven, 4 kurtarışa imza attı. Özellikle maçın son anlarında durum 2-1'ken köşeden çıkarttığı top maçın kader anı olarak kayıtlara geçti. Stefan Kuntz'un çok güvendiği Mert, Hırvatistan maçında da kalede olacak. 34 yaşındaki eldiven, ay-yıldızlı ekipteki 23. maçına çıkacak.





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