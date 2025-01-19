Stanimir Stoilov: "3-4 net fırsatı gole çeviremedik"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sahalarına Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stanimir Stoilov: '3-4 net fırsatı gole çeviremedik'
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19 Ocak 2025 17:19

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçta kendi adlarına problemin 2. golü bulamamaları olduğunu belirterek, 3-4 çok net fırsat yakaladıklarını ancak gole çeviremediklerini belirtti.. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 

Her 2 takımın da iyi mücadele ettiğini aktaran Stoilov, "Bizim adımıza problem 2. golü bulamamızdı. 3-4 tane çok net fırsat yakaladık. Maalesef bunları gole çeviremedik. Tabii ki son dakikalarda rakibin de birkaç tane fırsatı oldu ama onun dışında iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda taraftarlarımızın bize verdiği destek inanılmazdı." dedi.

Tüm oyuncularını çok sevdiğini ve güvendiğini aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Hoca olarak bizlerin işi oyuncularımızı her zaman en yüksek performanslarını ve potansiyellerine ulaşmaları için zorlamak, onları her gün bu doğrultuda ve bu hedefte çalıştırmak. Ben hiçbir zaman oyuncularımın aynı seviyede kalmalarından hoşlanmam ya da geri adım atmalarından kesinlikle hoşlanmam. Onların her bir maç, her bir antrenman bir önceki maçtan ve antrenmandan her zaman daha ileriye gitmelerini isterim. Bu benim felsefem. Aynı zamanda şu anda bizim soyunma odasında, kulüpte ve taraftarlarımızın yarattığı atmosfer var. Hepsi birleşince gerçekten inanılmaz bir güç ortaya çıkıyor."

Stoilov, yaş fark etmeksizin oyuncuların Göztepe seviyesinde mücadele edip oynamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Oyuncularım her zaman sıkı çalışarak kendilerini geliştirmek zorunlulukları var. Bunu sürekli sağlamaları gerekiyor. Burada biz tatil yapmıyoruz. Bir futbol takımıyız ve sürekli taraftarlarımızı mutlu etmek için her zaman kendimizi geliştirmeli ve ileriye adım atmalıyız. Şu ana kadar bunu yaptığımız için gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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