Sporting'te Amorim yerine Joao Pereira!

Sporting, teknik direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a göndermeye hazırlanıyor.



AMORIM KONUSUNDA YAŞANANLAR



Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Amorim ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, Amorim'in sözleşmesi devam ettiği için Sporting ile görüşmelerine devam ediyor. Manchester United, Sporting ile 39 yaşındaki teknik adam konusunda anlaşma sağlayamazsa Amorim'in sözleşmesinde yer alan 10 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.



ADAY BELİRLENDİ



Sporting, Amorim konusunda yaşanan bu gelişmeler sonrası başarılı teknik adamın yerine geçecek adayı da belirledi.



AMORIM YERİNE PEREIRA



Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Sporting, Amorim yerine şu anda kulübün B Takımı'nı çalıştıran Joao Pereira'yı göreve getirmeyi düşünüyor.



RESMİYET BEKLENİYOR



Amorim'in Manchester United gidişinin resmiyet kazanmasıyla birlikte Pereira'nın da Sporting'in yeni teknik direktör olarak duyurulması bekleniyor.



TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ



Futbolculuk kariyerinde 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen 40 yaşındaki Joao Pereira, daha önce Sporting'te U23 takımında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük ve A Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü.



