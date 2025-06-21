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Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kütahya'da başladı

66 ilden 1500'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katıldığı Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

calendar 21 Haziran 2025 20:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kütahya'da başladı
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Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 66 ilden 1500'ün üzerinde sporcu ve antrenör katılıyor.

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şampiyonaya ev sahipliği yapmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.


Sporculara başarılar dileyen Ovalı, şunları kaydetti:

"Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Devlet olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Buradan belki de geleceğin olimpiyat, dünya şampiyonları çıkacaktır. İnşallah bu şampiyona sporcularımızın kariyerleri için güzel sonuçlanır. Buraya katılan herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kütahya'da güzel bir organizasyon yapmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Sporun aynı zamanda kardeşlik olduğunu da dile getiren Huysuz, "Geleceğimiz olan gençlerimiz bizim için çok kıymetli. 2032, 2036'da yapılacak olimpiyatlara katılacak yaş grupları bugün burada. Sporcularımız iki hafta sonra Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Daha sonra Balkan Şampiyonası ve asıl hedef 2032 olimpiyatlarına bir yol çizecekler. Bu bağlamda sporcularımıza başarılar diliyorum. Bayrağımızı her yerde dalgalandıracaklarına, İstiklal Marşı'mızı okutacaklarına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise spor şehri Kütahya'da böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Küçük, herkesi karşılaşmaları izlemeye davet etti.

Kütahya Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu açılışta organizasyon müsabakalarla sürdü.

Şampiyona pazar günü sona erecek.


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