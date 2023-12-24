Spor Toto devreyi galibiyetle kapadı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftasında Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Spor Toto devreyi galibiyetle kapadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2023 17:40
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftasında Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kovac, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Mert Nevzat Güneş, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ (Fatih Yörümez, Yiğit Hamza Aslan, Barbast, İsmail Koçak)

Setler: 25-21, 20-25, 25-19, 25-22

Süre: 104 dakika (28, 25, 26, 25)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery