Spor dünyasını sarsan ölüm haberi

Bayern Münih'in efsane oyuncularından Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com
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Spor dünyasını sarsan ölüm haberi
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08 Ocak 2024 19:32
Son güncelleme 08 Ocak 2024 19:49
Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Franz Beckenbauer hayatını kaybetti.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve şu anda onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

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