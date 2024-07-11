Sosyal medyada keşfedilen boksör, milli takıma girdi

Zonguldak'ta antrenörünün sosyal medyadan fark ederek yeteneğini gördüğü 14 yaşındaki boksör Fırat Bozkurt, Türkiye şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti.



Yaklaşık 6 yıl önce boks yaptığı görüntüleri ağabeyinin sosyal medyada paylaşması üzerine antrenör Burak Tiryaki tarafından keşfedilen Bozkurt, gönül verdiği branşta salon antrenmanlarına başlayıp, düzenli çalıştı.



İzmir'de 25 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Üst Minik Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan genç boksör, gösterdiği başarılı performansla ilk 4 maçını nakavtla kazanarak finale yükseldi.



Final karşılaşmasının ilk raundunda aldığı kafa darbesiyle burnu kırılmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Bozkurt, rakibini yenerek 44 kiloda şampiyonluğa ulaştı.



Bu sonuçla Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Üst Minik Avrupa Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Bozkurt, ilk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Çalışmalarını Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda sürdüren genç boksör, Avrupa'da da zirvede yer almayı hedefliyor.



"Emeklerimizin karşılığını alacağız"



Başarılı boksör Fırat Bozkurt, AA muhabirine, antrenörüyle sıkı bir idman programı yaptıklarını, Avrupa'da da başarı kazanmak istediğini söyledi.



Türkiye şampiyonluğunun kendisine milli formayı giyme fırsatı verdiğini kaydeden Bozkurt, "Hedefim Avrupa ve orada da şampiyon olacağım. Bunun için çok çalışıyor, çok emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağız." dedi.



Bozkurt, salonda çalışmaktan mutlu olduğunu vurgulayıp, bu zamana kadar hiçbir idmanı kaçırmadığını, antrenörleri sayesinde boksu daha çok sevdiğini aktardı.



Tiryaki: "Şampiyon olacağına inanıyorum"



Antrenör Burak Tiryaki, Fırat Bozkurt ile yaklaşık 6 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını anlattı.



Fırat'ın yetenekli bir sporcu olduğunu belirten Tiryaki, "Altı yıldır beraberiz ve sürekli çalışıyoruz. Bu süre zarfında Fırat, hiçbir antrenmanı kaçırmadı ve kendini çok geliştirdi. Bu günlere geldik." diye konuştu.



Tiryaki, genç boksörün her gün üzerine katarak ilerlediğini aktararak, "Bir şeyleri başaracağı bizim için belliydi. Bu işin mantalitesi, disiplini, pes etmeyerek her gün üzerine koyarak gitmesi çok önemli. Bu yaş gruplarında sürekli antrenman yapsanız ve şampiyon olsanız da bir gelir elde edemiyorsunuz. Buna rağmen devam etmesi, geleceğini düşünen bir kafa yapısına sahip olması, bizim için çok önemli. Bu mantık ona şampiyonluğu getirdi." ifadelerini kullandı.



Fırat'ın şampiyonluğu kafasına koyduğunu dile getiren Tiryaki, şu görüşlerini aktardı:



"Biz de ona inanıyorduk. Türkiye Şampiyonası'ndaki ilk 4 maçını nakavtla aldı. Beşinci maçı finaldi. Final maçının ilk raundunda aldığı kafa darbesiyle burnu kırıldı. Bu yaşlardaki bir çocuğun, burnu kırılmasına rağmen final maçını tamamlayıp, şampiyon olması, ruhunu ortaya koyduğunu gösteriyor. Biz de çok mutlu olduk. Geleceğe dair, Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda başarılı olacağına dair bize ışık verdi. Bosna Hersek'te Avrupa Şampiyonası olacak. Orada da iddialıyız. İlk kez milli formayı giyeceği için heyecanlı. O heyecanı kırıp şampiyon olacağına inanıyorum."





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