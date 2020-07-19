Sörloth: "O fırsat bizim elimizdeydi"

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, Konyaspor'a mağlup olup şampiyonluk şansını kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Sörloth: 'O fırsat bizim elimizdeydi'
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19 Temmuz 2020 23:30
Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Sörloth çok üzgün olduklarını belirterek, üst üste aldıkları başarısız skorlar nedeniyle şampiyonluğu kaçırdıklarını belirterek, "Özellikle son maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Çok kötü oldu bizim açımızdan." ifadelerini kullandı.

"İyi bir sezon geçirdikleri için Başakşehir'i tebrik ediyoruz. O şans bizim elimizdeydi ama değerlendiremedik. Başakşehir değerlendirdi ve şampiyon oldular. Onları tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok"



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