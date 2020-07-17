Sörloth, krallığı geri alma peşinde

Son 10 maçta sadece 2 gol atınca krallık yarışında Alanyasporlu Papiss Cisse'nin gerisine düşen Alexander Sörloth, Konyaspor'a bileniyor.



Norveçli forvet atacağı gol ya da gollerle hem takımını galibiyete taşımak hem de tekrar Cisse'nin önüne geçmek için mücadele edecek. Son 2 hafta öncesi Cisse'nin 22, Sörloth'un ise 21 golü bulunuyor.



LAZIO YAKIN TAKİPTE!



Sörloth'u Lazio'nun da transfer listesine aldığı bildirildi. Çizme ekibinin, Juventus ve Napoli ile birlikte 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapabileceği ifade edildi.



Bonservisi Crystal Palace'ta olan Sörloth'un bordomavili takımla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. Satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da...







