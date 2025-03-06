Solskjaer'den Immobile'yle özel görüşme!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son zamanlarda formsuz bir dönemden geçen Ciro Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Solskjaer, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda Immobile'e büyük bir ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Senin kaliteni dünya biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, bize neler katabileceğinin farkındayım. Sen en iyilerden birisin. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, İtalyan forveti motive etti.
Solskjaer, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda Immobile'e büyük bir ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Senin kaliteni dünya biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, bize neler katabileceğinin farkındayım. Sen en iyilerden birisin. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, İtalyan forveti motive etti.