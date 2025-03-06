Solskjaer'den Immobile'yle özel görüşme!

Ole Gunnar Solskjaer formsuz bir dönemden geçen Ciro Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Immobile'yle özel görüşme!
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06 Mart 2025 10:12
Son güncelleme 06 Mart 2025 10:27
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son zamanlarda formsuz bir dönemden geçen Ciro Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Solskjaer, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda Immobile'e büyük bir ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Senin kaliteni dünya biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, bize neler katabileceğinin farkındayım. Sen en iyilerden birisin. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, İtalyan forveti motive etti.
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