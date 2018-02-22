Sol Campbell: ''Çok zekiyim ama iş vermiyorlar''

Futbolculuk yıllarında Arsenal efsanelerinden olan ve teknik direktörlük kariyerine atılan, kendisine iş verilmemesinden şikayet etti.İş bulamamaktan şikayetçi olan Campbell, ''Oxford'a teknik direktörlük görüşmesi için gittim ama kabul etmediler. Tecrübe eksikliğim olduğunu söylüyorlar. İş bulamadan nasıl tecrübe elde ederim ki? Bu tam bir döngü. Burada ne işim var diyeceğim bir takım da istemiyorum. Seviyemi çok düşürmemem lazım'' diye konuştu.Teknik direktörlük kapasitesinin olduğunu söyleyen İngiliz futbol adamı, ''Yeterince zekiyim. Futboldaki en zeki insanlardan birisiyim. Ama tecrübe eksikliğim nedeniyle zaman kaybediyorum. Almanya'ya bakın, zeki teknik direktörler hemen iş buluyor. Böyle bir kafam olduğu için özür dilemeyeceğim'' dedi.