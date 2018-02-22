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Sol Campbell: ''Çok zekiyim ama iş vermiyorlar''

Arsenal'in efsane isimleri arasında yer alan Sol Campbell, futbol dünyasındaki en zeki kişilerden birisi olduğunu ancak takımların tecrübe eksikliği nedeniyle kendisine teknik direktörlük teklifinde bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sol Campbell: ''Çok zekiyim ama iş vermiyorlar''
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22 Şubat 2018 17:51
Futbolculuk yıllarında Arsenal efsanelerinden olan ve teknik direktörlük kariyerine atılan Sol Campbell, kendisine iş verilmemesinden şikayet etti.

''İŞ BULMADAN NASIL TECRÜBE OLABİLİR Kİ?''

İş bulamamaktan şikayetçi olan Campbell, ''Oxford'a teknik direktörlük görüşmesi için gittim ama kabul etmediler. Tecrübe eksikliğim olduğunu söylüyorlar. İş bulamadan nasıl tecrübe elde ederim ki? Bu tam bir döngü. Burada ne işim var diyeceğim bir takım da istemiyorum. Seviyemi çok düşürmemem lazım'' diye konuştu.

''EN ZEKİ İNSANLARDAN BİRİSİYİM''

Teknik direktörlük kapasitesinin olduğunu söyleyen İngiliz futbol adamı, ''Yeterince zekiyim. Futboldaki en zeki insanlardan birisiyim. Ama tecrübe eksikliğim nedeniyle zaman kaybediyorum. Almanya'ya bakın, zeki teknik direktörler hemen iş buluyor. Böyle bir kafam olduğu için özür dilemeyeceğim'' dedi.



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