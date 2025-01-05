"Soğan torbalarından voleybol filesi" yapan çocuklar maçta

Soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi gören çocuklar, Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo-Eczacıbaşı maçını izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Soğan torbalarından voleybol filesi' yapan çocuklar maçta
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05 Ocak 2025 18:47
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi gören çocuklar, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun Eczacıbaşı Dynavit ile İzmir'de oynadığı maçı izledi.

Maç öncesi öğretmenleri eşliğinde spor salonuna gelen 9 öğrenciye Aras Kargo Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın, forma, atkı ve voleybol topu hediye etti.

Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren, maç öncesi seremoniye de katılan öğrenciler, karşılaşmayı başkan Ayyarkın ve Aras Kargo yöneticileriyle izledi.

Ayyarkın, yaptığı yazılı açıklamada, Aras Kargo olarak uzun yıllardır Türk sporuna federasyon ve kulüpler düzeyinde destek verdiklerini belirtti.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve Türkiye'de voleybola gösterilen sevgiye değer verdiklerini vurgulayan Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Spora desteklerimiz ve sporcularımız ile çocukların da hayatına dokunuyoruz. Kısa bir süre önce sosyal medyada Hatay'da soğan torbalarından file yapıp voleybol oynayan öğrencilerimizin videosunu görmek bizi duygulandırdı. Çocukların videodaki heyecanını gördükten sonra, neşelerine ortak olmak ve onlara unutamayacakları bir anı yaşatmak için çocuklarımızı İzmir'de gerçekleşen maçımıza davet ettik. Maçı Hatay'dan gelen çocuklarımızla beraber izleyerek, onların heyecanına ortak olduk. Voleybol ile geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerine köprü olmak bizim için büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Bu süreçte bize destek olan, çocuklarımızla bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Voleybol Federasyonu'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aras Kargo olarak başta çocuklarımız olmak üzere sporun ülkemizin her yerinde yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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