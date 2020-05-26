Sofiane Feghouli üçüncü kez baba oldu

Sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba oldu.

Haber; AA
Sofiane Feghouli üçüncü kez baba oldu
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26 Mayıs 2020 16:53
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz." denildi.



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