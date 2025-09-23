23 Eylül
Sneijder'den Mourinho yorumu!

Jose Mourinho ile Inter'de birlikte çalışan Wesley Sneijder, Portekizli teknik adamın Benfica'daki ilk basın toplantısında söylediği sözleri eleştirdi.

calendar 23 Eylül 2025 10:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sneijder'den Mourinho yorumu!
Jose Mourinho ile Inter'de birlikte çalışan Wesley Sneijder, Portekizli teknik adam ile ilgili konuştu.

Mourinho'nun Benfica'daki ilk basın toplantısında söylediği, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." sözleri değerlendiren Hollandalı eski yıldız, "Böyle bir şey söylemesi akıllıca değil, bunu söylememeliydi. Türkiye'de bunu hoş karşılamazlar." dedi.

"HALA ÖZEL BAĞIMIZ VAR"

Sneijder, ayrıca Mourinho'nun Benfica'da göreve başlamasından memnun olduğunu dile getirdi. Wesley Sneijder, "O adamı seviyorum ve hala onunla özel bir bağım var. Ona en iyisini diliyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllarca birlikte çalışmışız gibi geliyor." açıklamasında bulundu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
