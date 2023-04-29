Sivasspor - Fenerbahçe: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.Ali Şaşal, Murat, Aaron Appindangoye, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabareİrfan Can, Serdar, Samet, Peres, Osayi, Arao, İrfan Can, Ferdi, Arda, Valencia, Pedro.Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe, 5 yıldır Sivas deplasmanından galibiyet çıkaramıyor.Sarı lacivertliler Sivas'taki son galibiyetini 2018 Nisan'ında 2-1'lik skorla kazanmıştı. 5 yıldır oynanan karşılaşmaların 3'ü berabere biterken Sivasspor 1 galibiyet elde etti.Fenerbahçe, Sivasspor karşısına 34. defa çıkıyor. Sarı lacivertli takım daha önce oynanan karşılaşmalardan 18'ini kazanırken 7'sini ise kaybetti ve 8 maç berabere bitti.Mücadele öncesi iki takımda da 6'şar isim ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.Sivasspor'da ise Caner, Gradel, Charisis, Ulvestad, Erdoğan ile Hakan Arslan sarı kart görmeleri halinde haftaya Ümraniyespor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.