Sivasspor'da Claudemir ve Isaac yol ayrımında

Sivasspor'da orta saha oyuncuları Claudemir ve Isaac yol ayrımında.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'da Claudemir ve Isaac yol ayrımında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2021 13:37
Isaac Cofie
Isaac Cofie
Sivasspor
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da iki orta saha oyuncusu Claudemir ve Isaac yol ayrımında.

Sivas Memleket'ten Murat Polat'ın haberine göre; İki sezondur kırmızı-beyazlı formayı terlenen iki yabancı oyuncu ile yapılan transfer görüşmelerinde yol kat edilememesi iplerin kopma noktasına gelmesine neden oluyor.

İki yabancı oyuncuyla istenen ve verilen rakamlarda ortak noktaya gelinememesi tarafların birbirlerine biraz daha zaman vermesine neden oluyor.

İki oyunda görüşmelerde istenen noktaya gelinememesi durumunda Sivasspor yönetiminin transfer listesindeki diğer isimleri yoğunlaşmaya başlayacağı öğrenildi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.