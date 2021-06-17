Sivasspor'da Claudemir ve Isaac yol ayrımında

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da iki orta saha oyuncusu Claudemir ve Isaac yol ayrımında.



Sivas Memleket'ten Murat Polat'ın haberine göre; İki sezondur kırmızı-beyazlı formayı terlenen iki yabancı oyuncu ile yapılan transfer görüşmelerinde yol kat edilememesi iplerin kopma noktasına gelmesine neden oluyor.



İki yabancı oyuncuyla istenen ve verilen rakamlarda ortak noktaya gelinememesi tarafların birbirlerine biraz daha zaman vermesine neden oluyor.



İki oyunda görüşmelerde istenen noktaya gelinememesi durumunda Sivasspor yönetiminin transfer listesindeki diğer isimleri yoğunlaşmaya başlayacağı öğrenildi.



