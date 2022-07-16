Sivasspor, Avusturya kampına başlıyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gün içinde Avusturya'ya giderek ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu kampının ardından 4 gün izin verilen kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmaları için öğle saatlerinde Avusturya'ya gidecek.



Sivasspor kamp sürecinde, 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya takımı Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC ile hazırlık maçı yapacak.



Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını 26 Temmuz'a kadar Avusturya'da sürdürecek.





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