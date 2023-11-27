Sinan Vardar: "Necip Uysal olmasa ne yapacağız"

Spor yazarlarından Sinan Vardar, Beşiktaş'ın deplasmanda konuk olduğu Samsunspor maçında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sinan Vardar: 'Necip Uysal olmasa ne yapacağız'
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27 Kasım 2023 11:59
Sabah gazetesi yazarlarından Sinan Vardar, Beşiktaş'ın deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından bir yazı yazdı.

Necip Uysal'ın takım için önemli olduğunu söyleyen Sinan Vardar'ın sözleri şu şekilde:

"Ligde en fazla isabetli pas yüzdesiyle oynayan Beşiktaş, kademe ve markaj problemini çözmesi lazım. 20 futbolcu alınmış, milyon eurolar sokağa atılmış ama Necip olmasa ne yapacağız acaba. İşte bu nedenle altyapılara önem verilmeli. Demir Ege'de ilerleyen zamanlarda inşallah bu şekilde disiplinli çalışmaya devam ederse çok iyi yerlere gelecek. Chamberlain zaten çok iyi oyuncu tabii ki ama Rıza'nın dokunuşuyla, çok daha farklı bir noktaya geleceğine inanıyorum. Beşiktaş için çok iyi olacak net olarak ortaya koyuyor. Rıza hoca iki maçta iki galibiyet alarak Beşiktaş'ı umutlandırdı. Temennim böyle devam eder."

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