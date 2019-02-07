  •  
    Onyekuru'dan G.Saray'a flaş TRANSFER mesajı!..
  •  
    F.Bahçe'de UEFA için Slimani'ye özel görev
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Beşiktaş'ta Güneş'in Shinji Kagawa kararı
  •  
    Beşiktaş'tan istediler, Galatasaray'dan aldılar

Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan 4 talip!..

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan 4 kulübün talip olduğu ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com
Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan 4 talip!..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 13:34
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş için birkaç Almanya Bundesliga kulübünün temas halinde olduğu öğrenildi.

Sinan Gümüş'ü takip eden Stuttgart, Frankfurt, Hertha Berlin, Werder Bremen'in , menajeriyle temasa geçtiği ve Sinan Gümüş'ü kadrolarında görmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, menajerine herhangi bir takıma söz vermemesini isteyen Sinan Gümüş'ün, sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade edildi.

FATİH TERİM BİR ŞEY SÖYLEMEDEN KARAR VERMEYECEK

Sinan Gümüş'ün sezon sonunda teknik direktör Fatih Terim ile görüşeceği ve "Git" ya da "Kal" demeden herhangi bir kesin karara varmayacağı belirtildi.

650 bin Euro ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Sinan Gümüş'ün, maaşına belli oranda zam da istediği belirtildi.

2014 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon 14 Süper Lig maçında 4 gol atıp 2 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için