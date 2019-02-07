FATİH TERİM BİR ŞEY SÖYLEMEDEN KARAR VERMEYECEK

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş için birkaç Almanya Bundesliga kulübünün temas halinde olduğu öğrenildi.Sinan Gümüş'ü takip eden Stuttgart, Frankfurt, Hertha Berlin, Werder Bremen'in , menajeriyle temasa geçtiği ve Sinan Gümüş'ü kadrolarında görmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, menajerine herhangi bir takıma söz vermemesini isteyen Sinan Gümüş'ün, sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade edildi.Sinan Gümüş'ün sezon sonunda teknik direktör Fatih Terim ile görüşeceği ve "Git" ya da "Kal" demeden herhangi bir kesin karara varmayacağı belirtildi.650 bin Euro ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Sinan Gümüş'ün, maaşına belli oranda zam da istediği belirtildi.2014 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon 14 Süper Lig maçında 4 gol atıp 2 asist yaptı.