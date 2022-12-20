Sinan Güler basketbola veda etti

Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Sinan Güler, aktif basketbol kariyerini düzenlenen törenle noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sinan Güler basketbola veda etti
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20 Aralık 2022 22:58
Darüşşafaka'da forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Hapoel Bank Yahav maçı öncesinde düzenlenen törenle profesyonel kariyerini sonlandırdı.

Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan 39 yaşındaki Sinan Güler, Darüşşafaka'nın yanı sıra Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi.

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