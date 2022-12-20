Sinan Güler basketbola veda etti

Darüşşafaka'da forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Hapoel Bank Yahav maçı öncesinde düzenlenen törenle profesyonel kariyerini sonlandırdı.
Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan 39 yaşındaki Sinan Güler, Darüşşafaka'nın yanı sıra Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi.
Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan 39 yaşındaki Sinan Güler, Darüşşafaka'nın yanı sıra Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi.
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