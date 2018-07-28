Simon Kjaer, Milan'a transfer olacak mı?

La Liga'da Sevilla'da oynayan Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer için menajeri Mikkel Beck'ten transfer açıklaması geldi.
FENERBAHÇE ZAMANINDAN İLGİSİ VAR...
İtalyan basını, Milan'ın Leonardo Bonucci'yi Juventus'a satıp yerine Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini iddia ederken menajer Beck, Kjaer'in Fenerbahçe'de oynarken de Milan'ın radarına girdiğini belirtti.
''MILAN GEÇEN SEZON BAŞI DA İLGİLENİYORDU''
Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer hakkında ''Transfer dedikodularını ben de duyuyorum ancak Milan'dan henüz bir teklif gelmedi. Ancak Milan'ın geçen sezon başında Kjaer ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Milan yerine Sevilla'yı tercih etmişti. Söylentilere şaşırmıyorum. Bir futbolcu, Dünya Kupası'nda üst seviye performans gösterince büyük takımların dikkatini çeker.'' dedi.
''İSPANYA'YI SEVİYOR''
Kjaer'in İspanya'da mutlu olduğunu belirten Beck, ''Simon, Sevilla ve La Liga'da oynamaktan mutlu. Buradaki atmosferi seviyor.'' diye konuştu.
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FENERBAHÇE ZAMANINDAN İLGİSİ VAR...
İtalyan basını, Milan'ın Leonardo Bonucci'yi Juventus'a satıp yerine Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini iddia ederken menajer Beck, Kjaer'in Fenerbahçe'de oynarken de Milan'ın radarına girdiğini belirtti.
''MILAN GEÇEN SEZON BAŞI DA İLGİLENİYORDU''
Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer hakkında ''Transfer dedikodularını ben de duyuyorum ancak Milan'dan henüz bir teklif gelmedi. Ancak Milan'ın geçen sezon başında Kjaer ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Milan yerine Sevilla'yı tercih etmişti. Söylentilere şaşırmıyorum. Bir futbolcu, Dünya Kupası'nda üst seviye performans gösterince büyük takımların dikkatini çeker.'' dedi.
''İSPANYA'YI SEVİYOR''
Kjaer'in İspanya'da mutlu olduğunu belirten Beck, ''Simon, Sevilla ve La Liga'da oynamaktan mutlu. Buradaki atmosferi seviyor.'' diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın