The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın Noel'den önce parkelere dönebileceğini iddia etti.



Diz sakatlıkları nedeniyle Mart ayından beri düzenli olarak parkelerden uzak kalan Leonard, aynı sebeplerden ötürü bu sezon da henüz siftahını yapamamıştı.



Simmons ise podcast'inde, bağlantısı olduğu bir Clippers kaynağının kendisine Leonard'ın Noel'den önce parkelere döneceğini ve hazırlıklara şimdiden başladığını söylediğini aktardı:



"Clippers'taki adamım bana Kawhi'nin Noel'den önce geri döneceğini söyledi. Sanırım oynamaya hazır durumda."



Sezona şaşırtıcı derecede sağlam bir başlangıç yapan LA ekibi, şu anda 14-10'luk derecesiyle Batı Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.



Kawhi ile ilgili alınan son resmi güncelleme ise, Clippers'ın şut antrenmanına katıldığı yönündeydi, ancak yaklaşık bir aydır bir güncelleme yapılmamıştı.



