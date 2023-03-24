Simmons bireysel çalışıyor, ufukta bir geri dönüş yok

Brooklyn Nets guardı Ben Simmons'ın bireysel antrenmanlara başladığı, ancak parkelere dönüşü hakkında herhangi bir güncelleme olmadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Simmons bireysel çalışıyor, ufukta bir geri dönüş yok
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24 Mart 2023 15:43
Brooklyn Nets guardı Ben Simmons'ın bireysel antrenmanlara başladığı, ancak parkelere dönüşü hakkında herhangi bir güncelleme olmadığı belirtildi.

Koç Jacque Vaughn, Simmons'ın son durumu hakkında şu şekilde bilgi verdi:

"Takım arkadaşlarıyla çalışmıyor, o kadarını söyleyeceğim. İlk veya ikinci grubumuzla çalışacağına dair bir bilgi almadık."

Vaughn ayrıca, sol diz ve sırt ağrıları nedeniyle üst üste 15 maç kaçıran Simmons'ın bu sezonki olası geri dönüşü hakkında hiçbir şey düşünmediğini de sözlerine ekledi:

"O kadar ileriyi düşünmek istemiyorum. Ben, sizlerle son konuştuğumda nasılsa halen aynı durumda. Ekleyecek başka bir şey yok gerçekten."

Şubat ayından bu yana forma giymeyen Simmons, bu sezon 42 maça çıktı ve 6.9 sayı, 6.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakaladı.

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