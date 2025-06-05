NBA başkanı Adam Silver, 2026 All-Star Maçı'nın ABD ile Dünya karmaları arasında oynanabileceğini açıkladı.
FS1'da yayınlanan "Breakfast Ball" programında konuşan Silver, şu ifadeleri kullandı:
"Gelecek yıl yeni medya anlaşmamız kapsamında All-Star Maçı NBC'de yayınlanacak. Aynı dönemde Kış Olimpiyatları da yapılacak. Bu yüzden All-Star Maçı öğleden sonra yayınlanacak ve öncesinde-sonrasında olimpiyat müsabakaları olacak. Bundan daha iyi bir zamanlama olamaz."
Silver, NHL'in uluslararası formatının başarısından ve yaz aylarında oynanan Olimpiyat basketbol turnuvasından da ilham aldıklarını belirtti. 2026 All-Star Maçı, 15 Şubat'ta Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek.
Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo da daha önce bu fikri desteklemiş ve "izlenmeye değer" olduğunu belirtmişti.
FS1'da yayınlanan "Breakfast Ball" programında konuşan Silver, şu ifadeleri kullandı:
"Gelecek yıl yeni medya anlaşmamız kapsamında All-Star Maçı NBC'de yayınlanacak. Aynı dönemde Kış Olimpiyatları da yapılacak. Bu yüzden All-Star Maçı öğleden sonra yayınlanacak ve öncesinde-sonrasında olimpiyat müsabakaları olacak. Bundan daha iyi bir zamanlama olamaz."
Silver, NHL'in uluslararası formatının başarısından ve yaz aylarında oynanan Olimpiyat basketbol turnuvasından da ilham aldıklarını belirtti. 2026 All-Star Maçı, 15 Şubat'ta Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek.
Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo da daha önce bu fikri desteklemiş ve "izlenmeye değer" olduğunu belirtmişti.
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