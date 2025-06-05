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Silver: "2026 All-Star Maçı'nda 'ABD vs Dünya' formatı yapabiliriz"

NBA başkanı Adam Silver, 2026 All-Star Maçı'nın ABD ile Dünya karmaları arasında oynanabileceğini açıkladı.

calendar 05 Haziran 2025 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Silver: '2026 All-Star Maçı'nda 'ABD vs Dünya' formatı yapabiliriz'
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NBA başkanı Adam Silver, 2026 All-Star Maçı'nın ABD ile Dünya karmaları arasında oynanabileceğini açıkladı.

FS1'da yayınlanan "Breakfast Ball" programında konuşan Silver, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yıl yeni medya anlaşmamız kapsamında All-Star Maçı NBC'de yayınlanacak. Aynı dönemde Kış Olimpiyatları da yapılacak. Bu yüzden All-Star Maçı öğleden sonra yayınlanacak ve öncesinde-sonrasında olimpiyat müsabakaları olacak. Bundan daha iyi bir zamanlama olamaz."


Silver, NHL'in uluslararası formatının başarısından ve yaz aylarında oynanan Olimpiyat basketbol turnuvasından da ilham aldıklarını belirtti. 2026 All-Star Maçı, 15 Şubat'ta Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek.

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo da daha önce bu fikri desteklemiş ve "izlenmeye değer" olduğunu belirtmişti.


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