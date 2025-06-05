NBA başkanı Adam Silver, 2026 All-Star Maçı'nın ABD ile Dünya karmaları arasında oynanabileceğini açıkladı.FS1'da yayınlanan "Breakfast Ball" programında konuşan Silver, şu ifadeleri kullandı:Silver, NHL'in uluslararası formatının başarısından ve yaz aylarında oynanan Olimpiyat basketbol turnuvasından da ilham aldıklarını belirtti. 2026 All-Star Maçı, 15 Şubat'ta Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek.Yıldız oyuncuda daha önce bu fikri desteklemiş vedeğer" olduğunu belirtmişti.