Siltaş Yapı Pendikspor, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı

Siltaş Yapı Pendikspor, Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Siltaş Yapı Pendikspor, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 18:59

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'in bonservisini kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir'in bonservisinin sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Mete Kaan Demir, sezon başında bonservisinin kiralandığı Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde 1 gol kaydetti.

*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery