Sıla Çalışkan, VakıfBank'a döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, THY forması giyen Sıla Çalışkan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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Sıla Çalışkan, VakıfBank'a döndü
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08 Mayıs 2024 16:00
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezon Türk Hava Yolları forması giyen pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki voleybolcu için "Altyapımızda yetişen Sıla yuvasına dönüyor. Sarı-siyahlı formasıyla, yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

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