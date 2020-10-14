Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe ile ilgili çok flaş bir detay gün yüzüne çıktı. Liverpool formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye olan imzası son anda yattı.



ŞOK BİR HABERLE SARSILDILAR



Shaqiri'yi de ikna eden ve Liverpool ile de kiralık anlaşma üzerinde anlaşan sarı-lacivertli yönetim, tam transferi bitirecekken şok bir haberle sarsıldı.



Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attı ve İsviçreli futbolcunun takımda kalmasını talep etti. Shaqiri'bin İstanbul'a gelerek imza atmasını bekleyen Fenerebahçe Yönetimi ise Klopp'un kararını değiştirmesinin ardından tüm planlarını yeniden yapmak zorunda kaldı.







