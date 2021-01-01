Shaq, Gobert'in kontratını "kıskandığını" itiraf etti!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, geçen yıl Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'e verilen 205 milyon dolarlık uzatma kontratına yönelik eleştirisinin, kısmen kıskançlıktan kaynaklandığını itiraf etti.



"The Rex Chapman Show"da konuk olmuş olan O'Neal, bugünün NBA'indeki kazançlı sözleşmeleri kıskandığını açıkladı:



"Kıskanıyorum, ama mutluyum. Kıskanmıştım, çünkü böyle bir parayı elde etmek için her zaman Michael Jordan benzeri, süper rakamlara sahip olan bir oyuncu olmanız gerektiğini düşünürdüm. Benim dönemimde bu böyleydi, ama şu anda bu çocuklar için mutluyum. İnsanlar, Rudy Gobert ile ilgili konuşmamın nedeninin nefretten kaynaklandığını düşünüyor, ama bundan ötürü değil. O iyi bir pivot ve ben de büyük pivotlarla uğraşmaya alışkınım, değil mi?"



O'Neal aynı röportajda, genç pivotların oyunlarını Gobert'inki gibi şekillendirmeleri için teşvik etmişti.



