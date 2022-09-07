Shakhtar Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başladı

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Shakhtar Donetsk, Red Bull Leipzig deplasmanına konuk oldu.



Red Bull Arena'da oynanan maçı Shakhtar 4-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.



Maçın 16. dakikasında Shved'in golüyle öne geçen Shakhtar ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Simakan ile Leipzig eşitliği yakaladı ancak 1 dakika sonra 58'de Shved yeniden takımını öne geçirdi. 76'da Mudryk ile farkı açan Shakhtar, 85'de Lassina Traore'nin golüyle 4-1'lik skoru yakalayarak üç puanı almayı başardı.





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