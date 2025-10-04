Seyrantepe'de 5 maç sonra ilk puan!

Derbiden 1 puanla dönen Beşiktaş, 5 sezon sonra Galatasaray deplasmanında puanla tanıştı.
Seyrantepe'de en son puanını 2019-2020 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalarak alan siyah-beyazlı ekip, 5 sezonluk aranın ardından rakibiyle bir kez daha berabere kaldı.
Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanında puan aldığı son maçta da kulübede teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu.
Seyrantepe'de en son puanını 2019-2020 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalarak alan siyah-beyazlı ekip, 5 sezonluk aranın ardından rakibiyle bir kez daha berabere kaldı.
Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanında puan aldığı son maçta da kulübede teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu.