Sevilla, Victor Nelsson için geliyor

Galatasaray'da ilk 11'deki yerini kaybeden Victor Nelsson'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İspanyol ekibi Sevilla, devre arasında Victor Nelsson'u renklerine bağlamak için girişimlerini sıklaştıracak.
MARCAO'NUN YERİNE NELSSON
Haberde, Sevilla'nın geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'yu devre arasında takımdan göndereceği ve Marcao'nun yerini yine bir Galatasaraylı olan Victor Nelsson ile dolduracağı yazıldı.
25 yaşındaki Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 resmi maçta skor katkısı sağlayamadı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İspanyol ekibi Sevilla, devre arasında Victor Nelsson'u renklerine bağlamak için girişimlerini sıklaştıracak.
MARCAO'NUN YERİNE NELSSON
Haberde, Sevilla'nın geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'yu devre arasında takımdan göndereceği ve Marcao'nun yerini yine bir Galatasaraylı olan Victor Nelsson ile dolduracağı yazıldı.
25 yaşındaki Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 resmi maçta skor katkısı sağlayamadı.