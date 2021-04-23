Sevilla, Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor

Sevilla, Fenerbahçe'den Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sevilla, Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor
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23 Nisan 2021 12:59
Sezon başında Limassol'dan Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Macar futbolcunun gösterdiği başarılı performansla adeta turnayı gözünden vurdu.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu performansını Macaristan Milli Takımı'nda da gösteren Attila Szalai için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'ti bekleyecek.

Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de Sevilla oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği Szalai için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.

Jules Kounde gibi 60 milyon euroluk bir potansiyel yaratmak isteyen Sevilla sportif direktörü Monchi, potansiyel adaylar arasına Atilla Szalai'yi de aldı ve Macar futbolcunun transferi için Sevilla yönetimine raporunu sundu.

Macaristan'ın EURO 2020'de Portekiz, Almanya ve Fransa ile aynı grupta olmasını avantaja çevirmek isteyen Fenerbahçe, şu ana kadar Szalai için gelen tüm teklifleri bekletme kararı aldı.

Atilla Szalai'nin satışını EURO 2020'den sonra gerçekletirmeyi planlayan Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun transferinden minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekliyor.



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