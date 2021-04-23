Sevilla, Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor

Attila Szalai: "Mesut Özil ile oynamak kariyeriniz açısından sizi geliştiriyor."🟡



— Sporx (@sporx) March 3, 2021

Sezon başında Limassol'dan Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Macar futbolcunun gösterdiği başarılı performansla adeta turnayı gözünden vurdu.Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu performansınıFenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'ti bekleyecek.Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de Sevilla oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği Szalai için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.Jules Kounde gibi 60 milyon euroluk bir potansiyel yaratmak isteyenve Macar futbolcunun transferi için Sevilla yönetimine raporunu sundu.avantaja çevirmek isteyen Fenerbahçe, şu ana kadar Szalai için gelen tüm teklifleri bekletme kararı aldı.Atilla Szalai'nin satışını EURO 2020'den sonra gerçekletirmeyi planlayan Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun transferinden minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekliyor.