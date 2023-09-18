Servet Çetin: 'Hakemler dikkat etsin'

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, ligde 3-1 kaybettikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından konuştu.



Servet Çetin'ina maçın ardından basın toplantısındaki sözleri şu şekilde;



"Maça çok iyi başladık ve golü bulduk. Sonra gol yedik ama yine de oyunun hakimiyeti bizdeydi. Net pozisyonlarımız da vardı. İşin açıkçası beraberliğe üzülecekken mağlup olduk bu da bizim canımızı çok sıktı. Oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum, verdikleri mücadeleden dolayı. Net pozisyonlarımızı değerlendiremedik. 10 kişi kalınca bütün planımız bozuldu. Daha farklı bir maç seyrettirebilirdik ama yine de arkadaşlarımız iyi mücadele edip net pozisyona girdiler. Mağlup olunca oyunun ve performansın kıymeti olmuyor, kimse de tebrik etmiyor.



"HAKEMLER DİKKAT ETSİN"



N'jie'nin durumunu değerlendireceğiz. Aslında oyundan alacaktım ama pozisyona girdi. Devre arasında da uyardım 'Sarı kartınız var dikkat edin' dedim ama yaptığı acemilik oldu. Çok konuşmak da istemiyorum ama hakemlerden dolayı 2 haftadır sıkıntı yaşıyoruz. Bunları bahane olsun diye de söylemiyorum. Hakemler biraz daha dikkatli olursa sevineceğim. Rey Manaj ve Koita hazır değil. Barrow ile konuştuk o da hazır değil. Hazır olmayanlar da hazır olursa daha iyi olacak. Hazır olmayanlar da hazır olursa çok iyi bir rekabet ortamı olacak."



