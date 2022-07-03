Sertaç Şanlı: 'Önümüzde uzun bir dönem var'

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Sertaç Şanlı, Büyük Britanya karşılaşması sonrası konuştu.



Şanlı, "Yeni bir düzen oluşmaya çalışıyor. Kolay bir maç değildi bizim için. Bazen setleri karıştırıyoruz, kimin ne yapacağını karıştırıyoruz, bunlar da normal. Öncelikli amacımız galibiyetti, onu da aldığımız için mutluyuz." dedi.



30 yaşındaki basketbolcu, röportajını, "Bundan sonrası bizim için önemli. Uzun bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Herkes en iyi şekilde dinlensin, önümüzde uzun bir dönem var. Maçları en iyi şekilde oynayıp EuroBasket'e en hazır şekilde gitmek istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.





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