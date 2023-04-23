Sertaç Komsuoğlu: 'Ali Koç, Hatay'da kimseye bağırmadı'

Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu, başkan Ali Koç'un deprem bölgesi Hatay'da depremzede bir vatandaşa bağırdığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.



İşte Sertaç Komsuoğlu'nun açıklaması;



"Başkanımız Ali Koç depremzede bir vatandaşımıza bağırmışmış…



Geçiniz…



Önce olay ne söyleyelim… İnsanlara sürekli bağıran bir vatandaşımıza niye bağırıyorsun diye hepimiz sorduk… Biz bağrmadık, bağırana niye bağırıyorsun diye sorduk… O da 'Sizi göremiyorum ondan' dedi…



Tabii ki bizi görmek istemelerine çok sevindik… Esas biz onları görmeye geldik… Çocuklar da o vatandaşımızın bağırmasından çok korktu, onu da ekleyelim…



Sadece sarı lacivert renklere değil, tüm renklerle, tüm renklere gönül veren binlerce vatandaşımızla Bayramı, 23 Nisan'ı kutladık… Biz bu bölgeye ilgimizi ve desteğimizi aynen sürdüreceğiz…



Bu sıcakta, bu kalabalıkta Başkanımız kimseyi kırmadı… İmzaysa imza, fotoğrafsa fotoğraf… Yetmez herkesle ilgilendi, çadırları ziyaret etti… Bizim Başkanımız gerçekten iyi insan, iyimsi değil çok çok iyi insan…



Bizi, işi gücü 'var' olan 'avar' olan 'üç puan' olanlar anlayamaz… İşte bu nedenle Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü…



Bölgeye ilk gün ilgi ve desteğimiz neyse aynen devam edecek… Bunu da kasten yapılan bazı paylaşımlarda olduğu gibi bağıra çağıra değil, her zaman olduğu gibi sessiz sedasız yapacağız…



Size de tavsiye ederim…



En azından insani konularda 'Yukarıda Allah' var deyin…"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ