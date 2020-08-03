Konyaspor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialar üzerine flaş açıklamalar geldi. Yayıncı kuruluş beİN Sports, Serkan Kırıntılı'nın yıllık 700 bin euro maaş karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu habere Konyaspor Kulübü tepki gösterdi, Serkan Kırıntılı'nın menajeri ise açıklama yaptı.



KONYASPOR: "ETİK DEĞİL"



Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Sözleşmesi devam eden oyuncumuz Serkan Kırıntılı ile Süper Lig takımlarından birinin transfer görüşmesi yaptığına dair medyada bir takım haberler yer almaktadır. Yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında yer alan haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve kalecimiz Serkan Kırıntılı'nın bu sözleşme karşılığında ne kadar maaş alacağı tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.



Serkan Kırıntılı İttifak Holding Konyaspor'umuzun sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanısıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir.



Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır." denildi.



SERKAN KIRINTILI'NIN MENAJERİ

"ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"



Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, Konyaspor'un açıklamasının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile ne teknik adam ne de yönetici statüaünde kimseyle görüşmedik. Serkan Kırıntılı için bir gündemimiz olmadı. Sergen Yalçın 'Tecrübeli bir kaleci alacağız' demişti. Sergen Hoca, Serkan Kırıntılı ile çalıştı, herhalde oradan bir yakıştırma mı yapıldı, bilemiyorum. Serkan Kırıntılı, beni aradı ve kulübün açıklama yaptığını söyledi. Beşiktaş ile ne görüştük, ne de anlaştık. Haberler asılsızdır." ifadelerini kullandı.



