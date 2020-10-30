Serkan Asan: "Bu skorlar Trabzonspor'a yakışmıyor"

Serkan Asan, takımı Trabzonspor'un 4-3 kaybettiği Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serkan Asan: 'Bu skorlar Trabzonspor'a yakışmıyor'
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30 Ekim 2020 22:18
Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Serkan Asan açıklamasında; "Mutlak kazanmamız gereken maçtı. Öne de geçtik. 3 puan için elimizden geleni yapmamız lazımdı. Takım anlamında çöküş yaşadık. Çok üzgünüz. Elimizden gelen mücadeleyi verdiğimizi düşünmüyorum. Bundan sonraki maçlara odaklanmamız lazım. Bu skorlar, bu sıralama Trabzonspor'a yakışmıyor. İnşallah en kısa sürede bu durumu düzelteceğiz." dedi.



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