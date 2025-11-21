'Serik Spor'da 4,5 ay maaş alamadım'

"PROJE İLGİMİ ÇEKTİ, TÜRKİYE'DE KENDİMİ DENEMEK İSTEDİM"

"FİNANSAL AÇIDAN HİÇ ÖDEME YOK"

"HER SEFERİNDE 'BİRAZ SABREDİN' DEDİLER"

Serik Belediyespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dmitriy Tikhiy, kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.33 yaşındaki savunma oyuncusu, dört buçuk ay boyunca maaş alamadığı için sözleşmesini feshettiğini belirtti.Tikhiy, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Deneyimli savunmacı, yaz transfer döneminde Serik Belediyespor'a geliş sürecini de anlattı."Sergey Nikolaeviç Yuran bu projede yer almamı teklif ettiğinde fazla düşünmedim. Onun futbola bakışını ve taleplerini uzun zamandır biliyorum. Ayrıca Türkiye'nin birinci liginde kendimi denemek ilgimi çekti."Tikhiy, futbol tarafında memnun olduğunu ancak maddi şartların tahammül edilemez hale geldiğini vurguladı.Maaş kriziyle ilgili yaşanan süreci detaylandıran Tikhiy, yönetimin sürekli oyalayıcı yanıtlar verdiğini dile getirdi.Tikhiy, kış transfer döneminde yeni bir takım bulmayı hedeflediğini belirterek sözlerini noktaladı.