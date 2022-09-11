İtalya Serie A 6. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Salernitana ile karşılaştı.



Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibe puanı getiren golleri 51. dakikada Bremer, 90+3. dakikada Bonucci kaydetti. Salernitana'nın golleri 18. dakikada Candreva ve 45+3. dakikada Piatek'ten geldi.



GOL İPTAL, KIRMIZI GEÇERLİ



Juventus'ta Milik, 90+4. dakikada galibiyet golünü attıktan sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Milik golü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ancak sarı kartı iptal edilmedi.



3 KIRMIZI ÇIKTI!



Juventus'un golünün iptal edilmesiyle saha bir anda karıştı. Bunun sonucunda Salernitana'da Fazio 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Juventus'ta ise, 90+9. dakikada Cuadrado, 90+10. dakikada ise teknik patronu Massimiliano Allegri tartışmalar sonucu kırmızı kart gören diğer isimler oldu.



Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 10'a çıkardı. Salernitana ise 7 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Monza deplasmanına gidecek. Salernitana ise Lecce'yi konuk edecek.





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