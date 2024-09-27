Serhat Akın'ın sağlık durumu için açıklama

Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Serhat Akın'ın sağlık durumu için açıklama
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27 Eylül 2024 09:26
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

"SERHAT AKIN OPERASYON GEÇİRECEK"

Serhat Akın ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı "Serhat Akın'ın sağlık durumu gayet iyi. Büyük ihtimalle operasyon geçirecek. Morali bozuk. Söylenecek fazla bir şey yok. Serhat benim kardeşim. Duyar duymaz geldim. Hem üzüntülüyüm, hem sinirliyim." ifadelerini kullandı.



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