Fenerbahçe'ye kötü haber: Mert Müldür

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında sarı kart gördü ve Lyon maçında cezalı duruma düştü. Mert, 69'da ise kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Mert Müldür
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11 Aralık 2024 19:51
Son güncelleme 11 Aralık 2024 19:58
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu.

Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.

12 DAKİKA SONRA KIRMIZI

Mert Müldür, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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