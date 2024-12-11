İrfan Can Kahveci: "Kafamızı kaldırıp toparlanmalıyız"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Kafamızı kaldırıp toparlanmalıyız'
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11 Aralık 2024 20:45
Son güncelleme 11 Aralık 2024 21:06
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tepkiler hakkında konuşan İrfan, "İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu." dedi.

Ayağa kalkmaları gerektiğini söyleyen İrfan, "Tabii ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor. Önümüzde devam eden bir süreç var. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatır ve güzel günleri yaşarız."sözlerini sarf etti.
 
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