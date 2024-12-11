İrfan Can Kahveci: 'Kafamızı kaldırıp toparlanmalıyız'

"İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu." dedi.



Ayağa kalkmaları gerektiğini söyleyen İrfan, "

Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.Tepkiler hakkında konuşan İrfan,sözlerini sarf etti.