Haber Tarihi: 11 Aralık 2024 18:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 18:18

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı yayın kesintisiz linki

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı TRT 1 reklamsız HD izle | Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Athletic Bilbao maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izleme detayları

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı yayın kesintisiz linki
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LİNK Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı TRT 1 izle! UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

 

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

 

Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

 

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

 

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri



 

Atletich Bilbao: Simon, Gorosabel, Boiro, Vivan, Yeray, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Inaki, Sancet, Guruzeta

 

- Fenerbahçe'de 3 eksik

 

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

 

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

 

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

 

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

 

- Çağlar Söyüncü takıma dönecek

 

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.

 

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

 

- UEFA kadrosu

 

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

 

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

 

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