Fenerbahçe'de Samet'ten büyük hata ve tepki!

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında büyük bir hata yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet'e tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samet'ten büyük hata ve tepki!
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11 Aralık 2024 18:39
Son güncelleme 11 Aralık 2024 18:49
Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.

Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.

ANONSA DA TEPKİ!

Fenerbahçe Stadyumu'nda tepkilerin ardından 17. dakikada, "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa tepki gösterdi.



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