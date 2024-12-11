Haber Tarihi: 11 Aralık 2024 17:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 17:55

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Athletic Bilbao TRT 1 Tabii izle şifresiz | Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı canlı yayın izleme detayları...

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Abone Ol
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE


FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ 



FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Athletic Bilbao ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 18:45'te başlayacak.

Müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE ÜÇ EKSİK

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

ATHLETİC BİLBAO NAMAĞLUP

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi gösterdiği performansla dikkat çekti. 13 puanla zirveye ortak olan İspanyol ekibi oynadığı maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Athletic Bilbao yoluna namağlup devam ediyor. İspanyol ekibinin kadrosunda Oihan Sancet, İnaki Williams, Guruzeta gibi isimler bulunuyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, İspanyol ekibi karşısında sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Slavia Prag karşısında aldığı galibiyetle puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler, 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'ni ilk 24 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turu için play-off oynayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Samet'ten büyük hata ve tepki! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Samet'ten büyük hata ve tepki!
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı! Galatasaray Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!
Feyyaz Uçar açıkladı; 'Sakatlığı iyileşti' Beşiktaş Feyyaz Uçar açıkladı; "Sakatlığı iyileşti"
Jose Mourinho: 'Sezonun ikinci kısmında daha iyi olacağız' UEFA Avrupa Ligi Jose Mourinho: "Sezonun ikinci kısmında daha iyi olacağız"
Bodo/Glimt'ten Beşiktaş maçı açıklaması UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt'ten Beşiktaş maçı açıklaması
Mete Vardar: 'Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı' Beşiktaş Mete Vardar: "Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı"
Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle Gündem Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle
FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI TRT 1 İZLE Gündem FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI TRT 1 İZLE
TRT 1 Canlı İzle: Fenerbahçe Athletic Bilbao canlı izle Gündem TRT 1 Canlı İzle: Fenerbahçe Athletic Bilbao canlı izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe-Athletic Bilbao: İlk 11'ler
2
Haaland'dan 100 milyon euro'luk talep!
3
Real Madrid kazandı, Mbappe tarihe geçti!
4
PFDK sevkleri açıklandı!
5
Galatasaray Lisesi'nde Fenerbahçe krizi
6
Rey Manaj'dan flaş paylaşım!
7
Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

SON HABERLER