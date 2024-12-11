Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı canlı izle -TRT Tabii izle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında güçlü rakibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Taraftarlar, bu önemli maçın tüm yayın detaylarını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı için tarih, saat ve kanal bilgileri ile birlikte tüm detaylar...



FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak bu kritik maç, 11 Aralık Perşembe günü saat 18:30'da başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, güçlü rakibi Athletic Bilbao karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.





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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında güçlü rakibi Athletic Bilbao ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 18:30'da başlayacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Fenerbahçe'nin bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 18:30'da başlayacak. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleri için büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 18:30'da ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

Bu rehberde, maça dair kanal bilgileri, canlı yayın detayları ve maç saati gibi tüm bilgileri bulabilirsiniz.



Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-NesyriSimon, Gorosabel, Boiro, Vivan, Yeray, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Inaki, Sancet, GuruzetaFenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko