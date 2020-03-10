Sergen Yalçın'dan şampiyonluk değerlendirmesi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve siyah - beyazlı ekibin yarıştaki yeri hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Sezonu ilk 4 içerisinde bitireceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Bu sezon büyük aksilik olmazsa, ilk 4'ün içinde bitiririz diye düşünüyorum ama şampiyonluk biraz zor bir hedef gibi görünüyor. Trabzon var, Galatasaray var, Sivas var. Galatasaray geçen sene arayı kapattı ama önünde bir takım vardı, bizim önümüzde 4 takım var. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de, ne kadar yukarıda bitirebilirsek, o kadar iyi." dedi.
Şampiyonluk yarışındaki yerlerinin Galatasaray derbisinden sonra belli olacağını dile getiren Yalçın, "Şu anda Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir önde gibi. Oralardan kim sağ çıkar, onları görmek zor. Fenerbahçe ile biz puan olarak biraz geride kaldık, biz de onları yakalamak için çaba sarf edeceğiz ama onların önde olduğu bir gerçek. Galatasaray maçına göre, biz de bir pozisyon belirleyeceğiz. Muhtemelen o maçtan sonra önümüzdeki haftanın planlamasına da geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Sezonu ilk 4 içerisinde bitireceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Bu sezon büyük aksilik olmazsa, ilk 4'ün içinde bitiririz diye düşünüyorum ama şampiyonluk biraz zor bir hedef gibi görünüyor. Trabzon var, Galatasaray var, Sivas var. Galatasaray geçen sene arayı kapattı ama önünde bir takım vardı, bizim önümüzde 4 takım var. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de, ne kadar yukarıda bitirebilirsek, o kadar iyi." dedi.
Şampiyonluk yarışındaki yerlerinin Galatasaray derbisinden sonra belli olacağını dile getiren Yalçın, "Şu anda Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir önde gibi. Oralardan kim sağ çıkar, onları görmek zor. Fenerbahçe ile biz puan olarak biraz geride kaldık, biz de onları yakalamak için çaba sarf edeceğiz ama onların önde olduğu bir gerçek. Galatasaray maçına göre, biz de bir pozisyon belirleyeceğiz. Muhtemelen o maçtan sonra önümüzdeki haftanın planlamasına da geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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