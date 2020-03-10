Sergen Yalçın'dan şampiyonluk değerlendirmesi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve siyah - beyazlı ekibin yarıştaki yeri hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.Sezonu ilk 4 içerisinde bitireceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Bu sezon büyük aksilik olmazsa, ilk 4'ün içinde bitiririz diye düşünüyorum ama şampiyonluk biraz zor bir hedef gibi görünüyor. Trabzon var, Galatasaray var, Sivas var." dedi.Şampiyonluk yarışındaki yerlerinin Galatasaray derbisinden sonra belli olacağını dile getiren Yalçın, "ifadelerini kullandı.