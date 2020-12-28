Sergen Yalçın'dan ilk 11'de Necip Uysal tercihi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sivasspor karşılaşmasına farklı bir 11'le çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Sergen Yalçın'dan ilk 11'de Necip Uysal tercihi!
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28 Aralık 2020 18:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor karşılaşmasında sürprize imza attı.

Yalçın, Josef de Souza'nın sakatlık, Aboubakar'ın ise annesinin vefatından dolayı olmaması nedeniyle ilk 11'de zorunlu değişikliklere gitti.

Josef de Souza'nın yerine orta sahada Necip Uysal'a formayı veren Sergen Yalçın, Dorukhan'ı yedek kulübesinde oturtmayı tercih etti.

Sakatlığını atlatan Cyle Larin de yedek kulübesinde maça başlarken, Kanadalı hücumcunun yerine Kevin N'Koudou ilk 11'de yer buldu.





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