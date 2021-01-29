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Trabzonspor maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'ten yine etkili bir performans bekliyor.Başarılı teknik adam, deneyimli oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, "Sen elinden geleni yaptığında işlerin nasıl düzeleceğini tahmin bile edemezsin" sözleriyle moral verdi. Adem'in Trabzonspor'a karşı da sonradan da olsa şans bulması bekleniyor.