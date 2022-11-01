Sergen Yalçın: 'Survivor'a gittim'

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamasının ardından geçen sezon istifa eden Sergen Yalçın, TV100'de ayrılıktan sonra yaşadıklarını anlattı.



Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından uzun süre telefonlarını dahi açmadığını söyleyen Yalçın, "Ayrıldıktan sonra 7-8 ay sonra anca kendimi toparladım. Survivor'a gittim, Dominik'e gittim. Tatile gittim" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından teklifler aldığını da belirten Sergen Yalçın, "Ayrıldıktan sonra 4-5 tane teklif geldi bana. La Liga'dan falan değil, Katar falan oradan 1-2 teklif geldi. Türkiye'den de 1-2 teklif geldi. 3 büyük takımdan teklif gelmedi." diye konuştu.



Ekip olarak çalışmayı düşündüklerini belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Başarılı olabileceğimize inanacağımız bir proje gelirse istiyoruz. Çalışmış olmak için çalışmak istemiyoruz. Çok seçici davranmak zorundayız." dedi.



